Tierischer Fund: Ein Autofahrer hat eine Katze von einer Straße in Meiningen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gerettet. Der Mann habe die leblos wirkende Katze während der Fahrt in der Nacht zu Donnerstag auf der Straße entdeckt und zur Polizeidienststelle gebracht, teilte die Polizei mit. Ein Tierarzt habe anschließend festgestellt, dass die Katze lediglich eine leichte Verletzung am Zahn und einen Schock habe. Sie sei in eine Auffangstation gebracht worden.