Bei einem Unfall im Thüringer Wald sind am Samstag zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Unfallverursacher war ein 23-Jähriger. Er habe trotz Verbotsschildern auf der Straße zwischen Zella-Mehlis und Oberhof versucht, ein Auto zu überholen. Der Biker geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem 25 Jahre alten Motorradfahrer zusammen. Beide Männer starben, wie das Lagezentrum der Polizei am Abend mitteilte. Ein Gutachter wurde hinzugezogen, um den genauen Ablauf des Unfalls zu klären. Die Straße musste am Nachmittag gesperrt werden.