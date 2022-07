Die strahlende Sonne hat am Freitagnachmittag einen Motorradfahrer im Landkreis Schmalkalden-Meiningen von der Straße abgebracht - er erlitt dabei schwere Verletzungen. Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, wurde der 57-Jährige in einer Kurve zwischen Oberhof und Gehlberg-Schmücke so stark durch die Sonne geblendet, dass er die Fahrbahn nicht mehr sah. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in eine Klinik gebracht.