Bei einem Verkehrsunfall auf der A71 kurz vor dem Tunnel Eichelberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 56-jähriger Mann sei in der Nacht auf Montag in Fahrtrichtung Sangerhausen am Steuer seines Kleintransporters eingeschlafen und auf das vorausfahrende Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß im Tunneleingang zum Stehen.