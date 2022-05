Nach einem tödlichen Unfall am Rennsteigtunnel auf der A71 ist die Fahrbahn in Richtung Schweinfurt voll gesperrt. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Mann mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Eingang des Tunnels geprallt, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit. Er sei noch auf dem Weg in eine Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Die Arbeiten vor Ort dauerten an. An der Anschlussstelle Gräfenroda werde der Verkehr abgeleitet.