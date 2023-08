Nach den sechswöchigen Sommerferien beginnt an diesem Montag an den Thüringer Schulen wieder der Unterricht. Im neuen Schuljahr lernen nach Angaben des Bildungsministeriums knapp 263.000 Schülerinnen und Schüler an den landesweit 964 allgemein- und berufsbildenden Schulen. Damit hat sich die Zahl der Schüler im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr deutlich um 3,5 Prozent erhöht. Die Zahl der Schulen blieb hingegen relativ konstant.