In Thüringen sind im laufenden Schuljahr weniger Schülerinnen und Schüler eingeschult worden als noch im vergangenen Schuljahr. Rund 19.400 Kinder hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamts ihren ersten Schultag. Das ist ein Rückgang von 0,7 Prozent, wie die Behörde unter Verweis auf vorläufige Angaben am Montag in Wiesbaden mitteilte.