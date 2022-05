Bei einem Unfall im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist eine 19-jährige Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die junge Frau übersah am Montag beim Linksabbiegen auf der Bundesstraße 19 an der Abfahrt Schwallungen-Süd den entgegenkommenden Wagen einer 58-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Zusammenprall der beiden Autos schleuderte der Wagen der jungen Fahrerin in einen aus Meinungen kommenden Lkw. Dabei wurde die 19-Jährige eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden.