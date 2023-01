Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag hat angesichts der Silvester-Krawalle in Berlin und anderen Städten eine Debatte über "fehlenden Respekt vor dem Staat" gefordert. Bei den Ausschreitungen waren vor allem in Berlin Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte massiv angegriffen worden. "Der hohe Anteil von Migranten unter den Angreifern muss als solcher benannt werden. Alles andere ist falsch verstandene Toleranz und hilft nicht, die Situation in den Griff zu bekommen", erklärte der Abgeordnete Stefan Schard, Sprecher für Migrationspolitik in der CDU-Fraktion. Man müsse auch über eine "ungeregelte Migration" und das Scheitern von Integrationsbemühungen sprechen.