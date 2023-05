Mehrere Hundert Rasierklingen sind sowohl am Freitag als auch am Samstag in Sömmerda auf dem Gehweg verteilt worden. Wer sie verteilte und aus welchem Grund, sei noch unklar, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Rasierklingen seien durch die Stadt und die Freiwillige Feuerwehr beseitigt worden. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.