Ein 56 Jahre alter Radfahrer ist in Sömmerda mit einem Auto kollidiert und bei dem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Samstag mit seinem E-Bike in einer Einbahnstraße in verbotener Richtung unterwegs. In einer Kurve kollidierte er mit dem Auto einer 40-Jährigen, die laut Polizei die Kurve geschnitten hatte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich am Kopf, an einem Arm und einem Bein. Er hatte keinen Helm getragen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.