Der Besitzer eines Autos legte sich noch auf die Motorhaube - trotzdem hat ein Unbekannter einem 36-Jährigen in Sömmerda das Auto vor dessen Augen gestohlen. Etwa 150 Meter fuhr der 36-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Motorhaube mit und hielt sich an den Scheibenwischern fest, bis er herunterstürzte und sich leicht verletzte, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.