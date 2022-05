Beim Brand einer Scheune im Kreis Sömmerda ist am Montag ein Schaden von schätzungsweise 330.000 Euro entstanden. Das Feuer in Kannawurf sei aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Durch den Brand seien auch zwei an die Scheune angrenzende Gebäude beschädigt worden. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.