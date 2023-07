Der Jenaer Softwareanbieter Intershop spürt eine Investitionszurückhaltung von Kunden und hat die Geschäftserwartungen nach einem schwachen ersten Halbjahr gesenkt. "Wir haben es mit viel Unsicherheit im Markt zu tun", sagte Vorstandschef Markus Klahn am Mittwoch in Jena. Im ersten Halbjahr erzielte das börsennotierte Unternehmen einen Umsatz von 19,4 Millionen Euro - ein Plus von fünf Prozent zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel negativ aus. Unter dem Strich verbuchte das auf Programme für den Handel im Internet spezialisierte Unternehmen einen Verlust von 1,1 Millionen Euro.