Ein 60-Jähriger hat unter Alkoholeinfluss die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und hat schließlich Polizisten beleidigt. Der Mann war nach dem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 89 am Kreisverkehr in Richtung Malmerz zu Fuß geflüchtet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Eine Polizistin fand den Angaben zufolge den Mann wenig später am Freitagabend auf der Ortsumgehungsstraße bei Sonneberg. Sie forderte ihn demnach auf, stehenzubleiben. Dieser Bitte sei der 60-Jährige jedoch nicht nachgekommen. Er habe die Polizistin zur Seite geschoben und seinen Weg fortgesetzt. Die Beamtin brachte den Mann demnach zu Boden und konnte ihn so aufhalten. Während der Festnahme wehrte sich der Mann, beleidigte die Beamten und machte unerlaubt Tonaufnahmen mit seinem Handy, weshalb er schließlich in Polizeigewahrsam kam.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Sein Führerschein wurde eingezogen. Die Polizei ermittelt.