Ein 81 Jahre alter Mann ist mit seinem Traktor und Anhänger im Landkreis Sonneberg von der Straße abgekommen und umgekippt. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Bergung am Unfallort zwischen zwei Ortsteilen der Gemeinde Föritztal habe sich nach dem Unfall am Mittwoch schwierig gestaltet. Erst nach mehreren Stunden konnte der Traktor geborgen und die Straße wieder ohne Einschränkungen befahren werden. Der Grund für den Unfall sei ungeklärt, so die Polizei.