Der Deutsche Landkreistag hat nach der Landratswahl in Sonneberg daran erinnert, dass alle Landrätinnen und Landräte an Recht und Gesetz gebunden seien. "Als Wahlbeamter ist Herr Sesselmann auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet", erklärte Landkreistag-Präsident Reinhard Sager laut Mitteilung am Sonntag. "Wir nehmen das heutige Wahlergebnis zur Kenntnis."