Nach Starkregen ist im Eichsfeld das Dorf Jützenbach von einer roten Schlammlawine überschwemmt worden. Durch die heftigen Niederschläge ist am Freitagabend die Erde von einem angrenzenden Feld auf die Dorfstraße gespült worden, wie das Lagezentrum am Samstag mitteilte. Die Ortsdurchfahrt musste daraufhin gesperrt werden. Feuerwehren und freiwillige Helfer sind in der Nacht im Einsatz gewesen, um die Straße wieder befahrbar zu machen. Zudem sind einige Keller mit Wasser vollgelaufen.