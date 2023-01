Integrationsprojekte in Thüringen sind im vergangenen Jahr mit insgesamt mehr als sechs Millionen Euro unterstützt worden. Das Geld ging an mehr als 80 Projekte, wie das Landesverwaltungsamt am Donnerstag mitteilte. Durch den Krieg in der Ukraine wurden 2022 im Freistaat mehr Menschen als je zuvor aufgenommen - umso wichtiger seien Integrationsprojekte, betonte der Präsident des Landesverwaltungsamt, Frank Roßner. "Durch soziale Teilhabe, Sprachkurse oder organisatorische Hilfen fördern sie die Kompetenzen der Zugewanderten und erhöhen die gegenseitige Akzeptanz."