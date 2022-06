Die Jugendämter in Thüringen haben im vergangenen Jahr 1281 Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Das seien 22 Fälle oder 1,7 Prozent weniger gewesen als im Jahr davor, teilte das Thüringer Landesamt für Statistik am Donnerstag in Erfurt mit. Bei mehr als der Hälfte der Maßnahmen wurde als Grund für eine Inobhutnahme die Überforderung der Eltern oder eines Elternteils angegeben - mit 651 Maßnahmen der häufigste Grund.