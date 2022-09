Bis Ende August sind in Thüringen sechs tödliche Arbeitsunfälle registriert worden. Das teilte das Sozialministerium am Dienstag in Erfurt mit. Zudem seien in diesem Jahr 21 schwere Arbeitsunfälle beim Landesamt für Verbraucherschutz angezeigt worden. Das Ministerium nannte die Zahlen im Zusammenhang mit der Vorstellung des Arbeitsschutzberichts für das vergangene Jahr.