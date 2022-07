Wegen der umstrittenen Kürzungspläne der Bundesregierung bei öffentlich geförderten Jobs für Langzeitarbeitslose erwägt Thüringen, den Bundesrat einzuschalten. Geprüft werde die Einbringung einer entsprechenden Bundesratsinitiative, teilte das Landesarbeitsministerium am Freitag mit. Die Pläne gefährdeten die gesellschaftliche Teilhabe jener Menschen, die in den aktuellen Krisen besonders auf Unterstützung angewiesen seien, erklärte Ressortchefin Heike Werner (Linke) in einer Mitteilung.