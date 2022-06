Das Interesse an der Aufarbeitung von SED-Unrecht ist nach Einschätzung des Chefs der Thüringer Staatskanzlei, Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), nach wie vor hoch. Besonders die lokalen Auswirkungen von weltpolitischen Ereignissen würden weiterhin viele Menschen interessieren, sagte Hoff am Dienstag in Erfurt. Er stellte dort einen Bericht der Landesregierung zu ihren Aktivitäten zwischen März 2019 und März 2022 zur Aufarbeitung von SED-Unrecht vor.