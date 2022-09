In kleinen Schritten erhöht sich die Zahl der Kinder in Thüringen wieder. Ihre Situation ist nach Auffassung von Politikern jedoch von starken Unsicherheiten geprägt.

In Thüringen ist die Zahl der Kinder in den vergangenen Jahren wieder langsam gestiegen. Zum Ende des Jahres 2021 lebten im Freistaat gut 271.000 Kinder unter 15 Jahren, wie das Landesamt für Statistik am Montag anlässlich des Weltkindertags (20. September) mitteilte. Das seien rund 35.000 oder 14,8 Prozent mehr als im Jahr 2006 gewesen, als in Thüringen der bisherige Tiefststand bei der Zahl der Kinder erreicht worden war.

Allerdings machen sich Politiker im Freistaat Gedanken über die Situation dieser Kinder. Insbesondere Familien seien von den gegenwärtigen Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie überdurchschnittlich betroffen, erklärte Steffen Dittes, Vorsitzender der Links-Fraktion im Thüringer Landtag. Deshalb hätten sich die rot-rot-grünen Koalitionsfraktionen darauf verständigt, einen Notfallfonds für Thüringen in Höhe von 10 Millionen Euro zu schaffen. Über diesen werde der Thüringer Landtag noch in dieser Woche entscheiden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich, forderte, die Sprach- und Vielfalt-Kitas in Thüringen im Jahr 2023 und darüber hinaus weiter verlässlich zu finanzieren. Ihre Partei setze unter anderem auf Mitbestimmung und soziale Teilhabe durch gute Bildung. Deshalb solle mehr Personal für die Kindergärten bereitgestellt und mehr Lehrer für den Schuldienst gewonnen werden. Auch die SPD verlangte die Verbesserung der Betreuungsqualität in den Kindertageseinrichtungen.

Insgesamt machten Kinder unter 15 Jahren den Angaben nach im Jahr 2021 einen Anteil von 12,9 Prozent an der Thüringer Bevölkerung aus (2020: 12,8 Prozent). Damit liegt der Freistaat 1,0 Prozentpunkte unter dem deutschlandweiten Kinderanteil von 13,9 Prozent.

Regional fiel der Anteil der Kinder unter 15 Jahren im vergangenen Jahr den Statistikern zufolge sehr unterschiedlich aus. Der Landkreis Eichsfeld verzeichnete mit 14,6 Prozent den höchsten Kinderanteil, während die kreisfreie Stadt Suhl mit 10,6 Prozent den niedrigsten Kinderanteil aufwies.

Sehr ungünstig entwickelte sich den Angaben des Landesamtes nach das Zahlenverhältnis von Senioren zu Kindern: Kamen im Jahr 1990 auf 100 Frauen und Männer ab 65 Jahren noch etwa 143 Kinder, waren es im Jahr 2021 nur noch etwa 48 Kinder.

Der Weltkindertag, der 1954 von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde, ist nur in Thüringen ein gesetzlicher Feiertag. Die rot-rot-grüne Landesregierung führte ihn im Jahr 2019 als solchen in den Feiertagskalender des Freistaates ein.

