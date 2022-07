Das in Thüringen dafür zuständige Finanzamt Gotha hat im vergangenen Jahr 30,4 Millionen Euro Erbschafts- und Schenkungssteuer festgesetzt. Das seien 4,2 Millionen Euro mehr als im Vorjahr gewesen, teilte das Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mit. Insgesamt seien gut 2200 Steuerbescheide in diesem Zusammenhang ausgestellt worden.