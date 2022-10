Nach der Fristverlängerung für die Abgabe der Grundsteuererklärung ist der Eingang in Thüringen deutlich zurückgegangen. "Täglich gehen jetzt zwischen 40 und 70 Prozent weniger Erklärungen ein, als in den Tagen vor der verkündeten Fristverlängerung", erklärte Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert am Dienstag.