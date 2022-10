Sinnfreie Sanierung, teure Dankesparty und übergroßes Landesparlament: Der Bund der Steuerzahler in Thüringen hat in seinem Schwarzbuch Fälle von Geldverschwendung angeprangert. So wurde etwa in Georgenthal (Landkreis Gotha) für 380.000 Euro ein knapp 1,8 Kilometer langer Waldweg saniert, an dem es kaum Anlieger gibt, teilte der Steuerzahlerbund am Mittwoch mit. Selbst den Menschen vor Ort habe sich der Maßnahme nicht erschlossen.