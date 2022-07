Die Folgen der Preissteigerungen bei Lebensmitteln bekommen nicht nur die Tafeln zu spüren. Auch die Familienhilfe der Thüringer Stiftung "HandinHand" ist stärker gefragt.

Die Landesstiftung "HandinHand" beobachtet in diesem Jahr einen steigenden Bedarf von einkommensschwachen Familien an Finanzhilfen in akuten Notlagen. Im ersten Halbjahr seien bereits 196 Anträge auf finanzielle Unterstützung bewilligt worden, sagte Stiftungsgeschäftsführer Michael Hoffmeier der Deutschen Presse-Agentur. Die bewilligten Zuschüsse summierten sich auf 178.000 Euro. Im gleichen Zeitraum 2021 waren noch 141 Anträge bewilligt worden, wobei insgesamt 120.000 Euro ausgereicht wurden. Die Stiftung springt Familien in besonderen Notlagen bei, wenn andere Hilfen, etwa Hartz-IV-Leistungen, nicht möglich sind.