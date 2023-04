Die Suche nach einem flüchtigen Sexualstraftäter dauert weiter an. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach floh der 44-Jährige am Donnerstag gegen 8.30 Uhr aus einem Übergangswohnheim für Strafgefangene in Erfurt. Am gleichen Tag sollte er den Angaben zufolge in ein Landesfachkrankenhaus überstellt werden. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen wurden laut Polizei nach der Flucht eingeleitet. Zudem kam am Donnerstag ein Fährtenhund zum Einsatz.