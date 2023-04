Schülerinnen und Schüler sowie andere Busfahrgäste haben sich am Montag nach den Osterferien in Südthüringen auf einen Warnstreik einstellen müssen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dreier Südthüringen Verkehrsbetriebe forderten Bezahlung nach Tarifvertrag Nahverkehrsvertriebe und einen Inflationsausgleich von einmalig 3000 Euro, wie die Gewerkschaftssekretärin Katja Barthold am Montag sagte. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zu dem Warnstreik innerhalb der laufenden Verhandlungen mit dem Verband Mitteldeutscher Omnisbusunternehmen aufgerufen.