Mit weiteren Warnstreiks haben Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen ihre Forderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen unterstrichen. Am Donnerstagmorgen legten bei der Robert Bosch Fahrzeugelektrik Eisenach etwa 330 Beschäftigte der Frühschicht für eineinhalb Stunden die Arbeit nieder, wie die IG Metall am Abend mitteilte. Ab 14 Uhr seien etwa 250 weitere Beschäftigte der Spätschicht dem zweiten Aufruf der Gewerkschaft an diesem Tag gefolgt. Für Freitag kündigte sie weitere Warnstreiks bei Benteler in Eisenach und ZF in Gotha an.