Im Tarifkonflikt im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag erneut zu Warnstreiks in Thüringen aufgerufen. Vor allem in Südthüringen seien Beschäftigte von Kaufland- und Netto-Filialen aufgefordert worden, zeitweise die Arbeit niederzulegen. Eine Kundgebung kündigte Verdi für Freitagmorgen laut Mitteilung vor dem Kaufland in Suhl an.