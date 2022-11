Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen haben mit weiteren Warnstreiks auf ihre Forderungen bei den laufenden Tarifverhandlungen aufmerksam gemacht. So legten am Mittwoch 120 Beschäftigte bei Kaeser Kompressoren in Gera in der Frühschicht zeitweise die Arbeit nieder, wie ein IG-Metall-Vertreter am Mittwoch sagte. Weitere Warnstreiks waren nach Angaben der IG Metall in Krauthausen (Wartburgkreis), Sondershausen und Arnstadt geplant.