Knöllchen direkt mit der Karte bezahlen: Bei der Thüringer Polizei sollen Geldzahlungen künftig bargeldlos abgewickelt werden. Der Vizepräsident der Landespolizeidirektion, Thomas Quittenbaum, übergab am Freitag in Erfurt die ersten mobilen Geräte zur Kartenzahlung, wie die Polizei mitteilte. Bis zum 1. September sollen die Geräte nach und nach flächendeckend bei der Thüringer Polizei einführt werden. Neben den bekannten GiroCard- und Kreditkartenvarianten ist es dann auch möglich, kontaktlos oder via Internetzahlverfahren die entsprechenden Beträge zu begleichen.