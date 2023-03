Der Technologiekonzern Jenoptik will seinen Aktionären für 2022 eine höhere Dividende zahlen. Die Anteilseigner sollen 30 Cent pro Aktie erhalten - fünf Cent mehr als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Mittwoch in Jena bei der Vorlage des endgültigen Jahresabschlusses mitteilte. Unter dem Strich ging der Gewinn vor allem nach einer Neubewertung der Geschäftsperspektiven des Nicht-Optik-Geschäfts sowie höherer Steuern um 31,2 Prozent auf 63,9 Millionen Euro zurück. Zudem hatte es im Vorjahr einen positiven Einmaleffekt im Zusammenhang mit Firmenkäufen gegeben.