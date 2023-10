In den größeren Thüringer Kommunen liegen Städtepartnerschaften mit Russland oder Belarus wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine aktuell auf Eis. Unter anderem Mühlhausen, Eisenach, Gera und Jena haben die Partnerschaften deswegen ausgesetzt, wie die Kommunen auf Anfrage mitteilten. Stattdessen seien entweder direkt oder in Zusammenarbeit mit nahe an der ukrainischen Grenze gelegenen Partnerstädten diverse Hilfsaktionen ins Leben gerufen worden, die die bestehenden Kontakte zum Teil noch vertieft hätten, so Sprecher der Stadtverwaltungen.