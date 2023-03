Die CDU-Fraktion und die Gruppe der FDP verlangen ein Sonderplenum im Thüringer Landtag zur Einstellungspraxis der rot-rot-grünen Landesregierung. Bislang liege noch nicht der vollständige Bericht des Landesrechnungshofes vor, monierte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Andreas Bühl, am Montag im Landtag in Erfurt. "Deswegen fordern wir Bodo Ramelow auf, sich im Sonderplenum persönlich zu erklären", sagte Bühl. Hintergrund ist ein Prüfbericht des Landesrechnungshofes, in dem der Landesregierung systematische und schwerwiegende Verstöße gegen Regeln zur Einstellung von Beamten vorgeworfen werden.