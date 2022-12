Der wegen mehrerer toter Tiere in die Schlagzeilen geratene Erfurter Zoo hat eine neue Führung. Der Erfurter Stadtrat berief am Mittwochabend die bisherige Doppelspitze ab und setzte Zoo-Kuratorin Heike Maisch als neue Direktorin ein, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag bestätigte. Sie soll den Zoo übergangsweise bis zur externen Ausschreibung des Postens leiten. Dem neuen Führungsteam gehören auch die frühere Rathaus-Sprecherin Inga Hettstedt und die Zoo-Ärztin Tina Risch an.