Im Tierpark Gotha ist am Donnerstag eine neue Känguru-Anlage eröffnet worden. In dem neuen Areal hätten die derzeit vier Bennet-Kängurus mehr als 700 Quadratmeter Platz, teilte der Tierpark mit. Zusätzlich lebt ein Emu in dem Gehege. Er soll die Kängurus vor Füchsen und anderen Eindringlingen schützen. Im vergangenen Jahr besuchten rund 100 000 Besucher den Tierpark Gotha.