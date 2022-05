Ausflügler zur Talsperre Leibis/Lichte (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) können sich dort künftig in einem Besucherzentrum über die Anlage informieren. Das Infozentrum direkt auf der Staumauer wurde am Montag eröffnet, wie die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) mitteilte.

Zu sehen sei dort Wissenswertes rund um den Bau und die Bewirtschaftung der Anlage. In einem Modell werden die Zuflüsse zu der Anlage gezeigt sowie der Weg des Wassers bis zur Trinkwasseraufbereitungsanlage Zeigerheim. Dort werden täglich 44.000 Kubikmeter Fernwasser für Ostthüringen aufbereitet.

Die Talsperre in Leibis/Lichte ist nach Betreiberangaben die jüngste große Trinkwassertalsperre in Deutschland und wurde 2013 in Betrieb genommen. Am Montag waren darin etwa 28 Millionen Kubikmeter Wasser angestaut. Von der Talsperre werden den Angaben zufolge rund 350.000 Menschen mit Wasser versorgt.