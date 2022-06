Die Zahl der Organspenden ist in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 in Thüringen eingebrochen. Waren im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 12 Organspender registriert worden, so waren es in diesem Jahr nur noch 5, wie die Deutsche Stiftung Organspende auf Anfrage mitteilte. Auch die Zahl der gespendeten Organe ging von 38 im Vorjahr auf jetzt 14 zurück.

Derzeit warten in Thüringen nach Angaben der Organisation Eurotransplant 267 Frauen und Männer auf ein Spenderorgan. Da die Organe europaweit durch Eurotransplant verteilt werden, kann nicht nur auf die im Land gespendeten Organe zurückgegriffen werden. Allerdings gab es auch hier einen Rückgang, so dass von Januar bis April in Thüringen nur noch 30 Organe transplantiert werden konnten, nachdem es im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 45 waren.