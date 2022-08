Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Donnerstag eine deutliche Zunahme der Waldbrandgefahr in Thüringen. In zahlreichen Teilen des Freistaats werde die Gefahrenstufe 4 und damit die zweithöchste erreicht, teilte der DWD am Mittwoch mit. Am Freitag könnten Regen und Gewitter für Entspannung sorgen. Dann werde vermutlich nur noch höchstens die Waldbrandgefahrenstufe 3 herrschen.