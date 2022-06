In keinem anderen Bundesland hat es im Juni weniger geregnet als in Thüringen. Mit dürftigen 25 Litern Niederschlag je Quadratmeter war der Freistaat Letztplatzierter im Länderranking, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte. Zum Vergleich: Laut den Meteorologen fielen in Deutschland im Durchschnitt annähernd 60 Liter pro Quadratmeter.