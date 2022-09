Die Thüringer Bauern haben eine ernüchternde Erntebilanz gezogen. Die seit März nahezu durchgehend ausbleibenden Niederschläge hätten vielerorts in Thüringen zu Ertrags- und Qualitätsverlusten geführt, sagte Bauernpräsident Klaus Wagner am Donnerstag in Bad Langesalza. Agrarministerin Susanna Karawanskij (Linke) sprach von einer regional sehr durchwachsenen Ernte. "Wir haben in einigen Regionen Spitzenerträge und in anderen Regionen Komplettausfälle."