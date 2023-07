Thüringens CDU-Chef Mario Voigt hat die Grünen und die AfD als "Angstparteien" bezeichnet. "Die wollen den Leuten immer einreden, dass wir jetzt kurz vor dem Weltuntergang sind", sagte der 46-Jährige am Montag im RTL/ntv-"Frühstart". Sowohl die Grünen als auch "in anderer Art und Weise die AfD" seien "Angstparteien". So funktioniere aber eine Gesellschaft nicht. "Wir müssen ein optimistisches Zukunftsbild zeichnen." Für die CDU gebe es dabei die Chance, deutlich zu machen, dass man keine ideologische Energiepolitik wolle. "Aber wir ignorieren auch nicht die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt", so Voigt.