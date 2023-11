Ein aggressiver Fahrgast hat im Wartburgkreis einen Busfahrer verprügelt. Der Fahrer des Linienbusses hatte in Barchfeld das Haltesignal des Mannes übersehen und hielt erst ein paar Meter weiter an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin sei der augenscheinlich alkoholisierte Mann ausgerastet und habe den Fahrer kurz vor dem Aussteigen zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen.