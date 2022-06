Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat die Kommunen und Landkreis im Freistaat aufgefordert, die Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen zu beschränken. Dies sei angesichts der anhaltenden Niedrigwassersituation in Thüringen geboten, erklärte das Landesamt am Donnerstag in einem Rundschreiben an die Wasserbehörden von Kommunen und Landkreisen. Es würden allerorts die Grenzwerte für Niedrigwasser unterschritten.