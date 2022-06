Vom 3. bis zum 12. Juni und dann noch einmal vom 5. bis 14. August ruft der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen zum Insektenzählen auf. In diesem Jahr steht der sogenannte Insektensommer unter dem Motto «Kannst Du Hummeln am Hintern erkennen?», wie der Nabu am Donnerstag in Jena mitteilte.