Zahlreiche Brutvögel in Thüringen sind noch immer gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Selbst früher sehr vertraute Arten wie das Rebhuhn und das Braunkehlchen seien heute stark bedroht, erklärte Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) am Samstag zum Erscheinen eines Atlas der Thüringer Brutvögel. Das Standardwerk stelle 200 Vogelarten vor, die in Thüringen brüten. Der Atlas sei ein Ergebnis jahrzehntelanger, akribischer ehrenamtlicher Arbeit der Mitglieder des Vereins der Thüringer Ornithologen.