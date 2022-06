Fünfzehn Thüringer Kommunen wollen ihre Gastronomen in der kommenden Zeit von Mehrwegverpackungen überzeugen. Sie sind Teil der thüringenweiten Kampagne «Missionmehrweg», die am Mittwoch in Erfurt vorgestellt wurde. Ziel sei, den Umstieg von Einweg- auf Mehrwegverpackungen für Essen und Getränke zum Mitnehmen voranzubringen und damit Verpackungsmüll und Kosten zu reduzieren.